Ersun Yanal'dan flaş transfer yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar tecrübeli teknik adamdan beklenmedik bir yanıt aldı. Fenerbahçe taraftarı da takıma yapılacak transferleri heyecanla bekliyor. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan flaş transfer gelişmesi...

18 Haziran 2019 Salı 22:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





