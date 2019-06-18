Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar tecrübeli teknik adamdan beklenmedik bir yanıt aldı. Fenerbahçe taraftarı da takıma yapılacak transferleri heyecanla bekliyor. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan flaş transfer gelişmesi...
18 Haziran 2019 Salı 22:08
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Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Geçtiğimiz sezon takıma yapılan takviyelerden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
Transferde atacak boş kurşunu bulunmayan Fenerbahçeli kurmaylar takviyelerde hata yapmak istemiyor.
Birçok oyuncu ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler takımı adeta baştan yaratmanın hesabını yapıyor.
Sarı-lacivertli takımda bütün bunlar yaşanırken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.