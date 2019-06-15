Konoplyanka ‘tamam’ dedi!
Yevhen Konoplyanka yine Fenerbahçe'nin gündeminde... Schalke'nin gözden çıkardığı Ukraynalı forvet ile sarılacivertli takımın prensipte anlaştığı ileri sürüldü.
Yevhen Konoplyanka yine Fenerbahçe'nin gündeminde... Schalke'nin gözden çıkardığı Ukraynalı forvet ile sarılacivertli takımın prensipte anlaştığı ileri sürüldü. 29 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi ile pazarlıkların ise devam ettiği belirtiliyor.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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