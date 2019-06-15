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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Konoplyanka ‘tamam’ dedi!

Konoplyanka ‘tamam’ dedi!

yine 'nin gündeminde... 'nin gözden çıkardığı Ukraynalı forvet ile sarılacivertli takımın prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

yine 'nin gündeminde... 'nin gözden çıkardığı Ukraynalı forvet ile sarılacivertli takımın prensipte anlaştığı ileri sürüldü. 29 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi ile pazarlıkların ise devam ettiği belirtiliyor.

  1. 15.6.2019
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