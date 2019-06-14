Fenerbahçe'nin Vedat Muriç aşkı!
Fenerbahçe, sezonun tamamlanmasının ardından gündeminden düşmeyen Vedat Muriç'ten vazgeçmiyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonki performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran isimlerden olan Kosovalı golcü için görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray ile prensipte anlaştığı iddia edilen 25 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosunda düşünmediği isimleri de takas olarak kullanmayı planlıyor. Bu arada Çaykur Rizespor'un ise 7 milyon euro'da direttiği ifade ediliyor.
- 14.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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