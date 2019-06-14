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14 Haziran 2019, Cuma
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'nin aşkı!

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç aşkı!

, sezonun tamamlanmasının ardından gündeminden düşmeyen 'ten vazgeçmiyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonki performansıyla 'e damgasını vuran isimlerden olan Kosovalı golcü için görüşmelerini sürdürüyor.

ile prensipte anlaştığı iddia edilen 25 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan , 3 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosunda düşünmediği isimleri de takas olarak kullanmayı planlıyor. Bu arada 'un ise 7 milyon euro'da direttiği ifade ediliyor.

  1. 14.6.2019
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