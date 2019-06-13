Skrtel kararsız
Sözleşmesi biten Martin Skrtel'in durumuyla ilgili menajeri Mithat Halis, Radyospor'a konuştu. Skrtel’in menajeri Mithat Halis: Fenerbahçe ile görüştük. Kalabilir de gidebilir de! Valbuena, onu her gün arayıp Olympiakos’a çağırıyor.
Sözleşmesi biten Martin Skrtel'in durumuyla ilgili menajeri Mithat Halis, Radyospor'a konuştu. Halis, Fenerbahçe ile görüştüklerini belirterek, "Şu anda yeni sözleşme konusunda kesin bir şey diyemem. Kalabilir de gidebilir de... Normalde İstanbul'da çok mutlu. İngiltere ve Rusya gibi soğuk ülkelerde oynamayacağı kesin. Yıllarca oynadı ve bıktı" dedi. Birçok kulübün transfer için aradığını da belirten Halis, "Olympiakos da ilgileniyor. Valbuena, Skrtel'i her gün arıyor. Onun da Olympiakos'a gelmesini istiyor. Çünkü Skrtel'e güveniyor. Gücünü ve yapabileceklerini iyi biliyor. Orada birlikte başarılı olacaklarını düşünüyor. Yunanlılar bastırıyor; fakat ortada henüz net bir şey yok" ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Martin Skrtel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da resmen sona erecek.
- 13.6.2019
-
Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Skrtel kararsız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.