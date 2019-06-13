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13 Haziran 2019, Perşembe
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Skrtel kararsız

Skrtel kararsız

Sözleşmesi biten 'in durumuyla ilgili menajeri , Radyospor'a konuştu. Skrtel’in menajeri Mithat Halis: ile görüştük. Kalabilir de gidebilir de! Valbuena, onu her gün arayıp ’a çağırıyor.

Sözleşmesi biten 'in durumuyla ilgili menajeri , Radyospor'a konuştu. Halis, ile görüştüklerini belirterek, "Şu anda yeni sözleşme konusunda kesin bir şey diyemem. Kalabilir de gidebilir de... Normalde İstanbul'da çok mutlu. ve Rusya gibi soğuk ülkelerde oynamayacağı kesin. Yıllarca oynadı ve bıktı" dedi. Birçok kulübün transfer için aradığını da belirten Halis, " da ilgileniyor. Valbuena, Skrtel'i her gün arıyor. Onun da Olympiakos'a gelmesini istiyor. Çünkü Skrtel'e güveniyor. Gücünü ve yapabileceklerini iyi biliyor. Orada birlikte başarılı olacaklarını düşünüyor. Yunanlılar bastırıyor; fakat ortada henüz net bir şey yok" ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Martin Skrtel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da resmen sona erecek.

  1. 13.6.2019
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