Skrtel kararsız

Sözleşmesi biten Martin Skrtel'in durumuyla ilgili menajeri Mithat Halis, Radyospor'a konuştu. Halis, Fenerbahçe ile görüştüklerini belirterek, "Şu anda yeni sözleşme konusunda kesin bir şey diyemem. Kalabilir de gidebilir de... Normalde İstanbul'da çok mutlu. İngiltere ve Rusya gibi soğuk ülkelerde oynamayacağı kesin. Yıllarca oynadı ve bıktı" dedi. Birçok kulübün transfer için aradığını da belirten Halis, "Olympiakos da ilgileniyor. Valbuena, Skrtel'i her gün arıyor. Onun da Olympiakos'a gelmesini istiyor. Çünkü Skrtel'e güveniyor. Gücünü ve yapabileceklerini iyi biliyor. Orada birlikte başarılı olacaklarını düşünüyor. Yunanlılar bastırıyor; fakat ortada henüz net bir şey yok" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Martin Skrtel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da resmen sona erecek.