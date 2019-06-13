Fenerbahçe için Tyler Boyd iddiası

Fenerbahçe, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan Tyler Boyd'u gündemine aldı. A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisi Portekiz Ligi ekiplerinden Guimaraes'te bulunan sol kanat oyuncusu için girişimlere başladı. Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 6 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, 4 de asist yaptı.