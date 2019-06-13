Fenerbahçe için Tyler Boyd iddiası
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan Tyler Boyd'u gündemine aldı.
Fenerbahçe, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan Tyler Boyd'u gündemine aldı. A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisi Portekiz Ligi ekiplerinden Guimaraes'te bulunan sol kanat oyuncusu için girişimlere başladı. Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 6 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, 4 de asist yaptı.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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