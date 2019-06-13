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13 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe için Tyler Boyd iddiası

'de transfer hareketliliği sürüyor. A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 'u gündemine aldı.

, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 'u gündemine aldı. A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisi Portekiz Ligi ekiplerinden Guimaraes'te bulunan sol kanat oyuncusu için girişimlere başladı. 'de çıktığı 14 maçta 6 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, 4 de asist yaptı.

  1. 13.6.2019
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