Dimitri Payet el yaktı

Fenerbahçe'nin Dimitri Payet için nabız yokladığı iddia edilmişti. France Football'ın haberi taraftarı heyecanlandırdı ancak sarı-lacivertli kulübün yüksek maliyeti nedeniyle Fransız yıldızdan vazgeçtiği belirtildi. 32 yaşındaki Payet'in bu sezon 6 gol, 8 asiste imza attığı Marsilya'da 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.