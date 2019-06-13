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13 Haziran 2019, Perşembe
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el yaktı

Dimitri Payet el yaktı

'de sezonun kapanmasının ardından transfer hareketliliğği hız kazandı. Son olarak sarı-lacivertlilerin  için nabız yokladığı iddia edilmişti.

'nin için nabız yokladığı iddia edilmişti. France Football'ın haberi taraftarı heyecanlandırdı ancak sarı-lacivertli kulübün yüksek maliyeti nedeniyle Fransız yıldızdan vazgeçtiği belirtildi. 32 yaşındaki Payet'in bu sezon 6 gol, 8 asiste imza attığı Marsilya'da 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 13.6.2019
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