Göksel Gümüşdağ İrfan ve Mahmut transferleri hakkında konuştu!
12 Haziran 2019, Çarşamba
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İrfan ve Mahmut transferleri hakkında konuştu!

Göksel Gümüşdağ İrfan ve Mahmut transferleri hakkında konuştu!

'nin gündeminde olan ve için transfer açıklamasında bulundu. Gümüşdağ, iki oyuncuyu da satmayacaklarını açıkladı.

Ersun Yanal'ın gözdeleri ve hayali sona erdi. Kulübü Başkanı , iki oyuncuyu da satmayacaklarını açıkladı. 'un imza töreninde soruları yanıtlayan Gümüşdağ, ", İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir için görüşmek istedi ancak biz oyuncuları vermeyi düşünmüyoruz" dedi. Gümüşdağ, aynı şekilde Edin Visca ve 'u da kadrolarında tutacaklarını ifade etti.

  1. 12.6.2019
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