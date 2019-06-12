Göksel Gümüşdağ İrfan ve Mahmut transferleri hakkında konuştu!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir için Göksel Gümüşdağ transfer açıklamasında bulundu. Gümüşdağ, iki oyuncuyu da satmayacaklarını açıkladı.
Ersun Yanal'ın gözdeleri İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir hayali sona erdi. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, iki oyuncuyu da satmayacaklarını açıkladı. Okan Buruk'un imza töreninde soruları yanıtlayan Gümüşdağ, "Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir için görüşmek istedi ancak biz oyuncuları vermeyi düşünmüyoruz" dedi. Gümüşdağ, aynı şekilde Edin Visca ve Mert Günok'u da kadrolarında tutacaklarını ifade etti.
- 12.6.2019
-
A Milli Takım'da sakatlık haberi birden!
Toplam 1
Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
-
MAÇ SONUCU: İzlanda 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
-
Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
Yorum
mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
Göksel Gümüşdağ İrfan ve Mahmut transferleri hakkında konuştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.