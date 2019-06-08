Ndiaye pazarlığı – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Ndiaye pazarlığı

Ndiaye pazarlığı

, Badou Ndiaye için 7 milyon euro talep etti. ise satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sundu. Ndiaye transferinde görüşmeler devam ediyor...

Orta sahaya en az iki kaliteli oyuncu almayı planlayan , Badou Ndiaye için ile görüşmeleri sürdürüyor... 28 yaşındaki Senegalli için 7 milyon euro bonservis bedeli isteyen Stoke City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı bildirildi. İngiliz ekibinin, ciddi başka bir teklif olmaması halinde Fenerbahçe'nin önerisine olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Sevilla'nın da radarında olan Badou Ndiaye'nin ise kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
  1. 8.6.2019
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