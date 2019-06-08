Ndiaye pazarlığı
Stoke City, Badou Ndiaye için 7 milyon euro talep etti. Fenerbahçe ise satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sundu. Ndiaye transferinde görüşmeler devam ediyor...
- 8.6.2019
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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