Bonatini teklifi – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Bonatini teklifi

Bonatini teklifi

Bonatini teklifi

'da genç ve yetenekli futbolcu bulması istenen eski 'dan önerisi geldi... 'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki sambacı forvet geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

'da genç ve yetenekli futbolcu bulması istenen eski 'dan önerisi geldi... 'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki sambacı forvet geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Luciano'nun, Brezilya U-17 ı'nda iken büyük çıkış yapan Bonatini'nin şans verilmesi halinde Fenerbahçe'de tekrar patlama yapabileceğini söylediği öğrenildi.
  1. 8.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bonatini teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN