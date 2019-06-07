Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor... Sarı lacivertli kulüp anlaşmayı umduğu oyuncusundan yana büyük bir şok yaşadı. Slovak stoper Martin Skrtel, menajerine haber gönderdi ve kendisine yeni bir takım bulmasını istedi.
Fenerbahçe Kulübü, anlaşma sağlamak ve yola devam etmek istediği oyuncusu Martin Skrtel'e 1+1 yıllık sözleşme önermişti. Slovak stoper, 2+1 yıllık sözleşme isterken, kulübün bu talebi reddetmesinin ardından Slovak oyuncu ayrılma kararı aldı.
Skrtel menajerine, kendisine acilen kulüp bulmasını istedi.
35 yaşındaki stoper birkaç gün önce Slovak basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile bazı görüşmeler yaptık ama önemli bir sonuç almadık. Her şey olabilir" şeklinde konuştu.
- 07.06.2019
- Güncelleme: 07.06.2019 16:07
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Hasan Ali West Ham’da
Toplam 1
Yorum
Yasin Aman Hasan Ali Valbuena.da gitti bir sen kaldın yürekten oynayan...
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Ben Arfa Fenerbahçe'de
Toplam 1
Yorum
Akıllı olun 35 yaşına kadar oynaması imkansız şimdi bile yürüyor.kosma yok.
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Rodallega’dan vazgeçtik
Toplam 1
Yorum
baksoy Şimdi RODELLEGA gelsin sözleşme yapalım desin ? Ünal hocayı hiç mi örnek almıyorsunuz ?
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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