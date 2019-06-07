Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
07 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...

Son dakika haberi: 'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...

'de son dakika gelişmesi yaşanıyor... Sarı lacivertli kulüp anlaşmayı umduğu oyuncusundan yana büyük bir şok yaşadı. Slovak stoper , menajerine haber gönderdi ve kendisine yeni bir takım bulmasını istedi.

Kulübü, anlaşma sağlamak ve yola devam etmek istediği oyuncusu 'e 1+1 yıllık sözleşme önermişti. Slovak stoper, 2+1 yıllık sözleşme isterken, kulübün bu talebi reddetmesinin ardından Slovak oyuncu ayrılma kararı aldı.

Skrtel menajerine, kendisine acilen kulüp bulmasını istedi.

35 yaşındaki stoper birkaç gün önce Slovak basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile bazı görüşmeler yaptık ama önemli bir sonuç almadık. Her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den flaş Skrtel kararı!

Emre Bol: Vedat Muriç olsam Galatasaray'a imza atarım

  1. 07.06.2019
  2. Güncelleme: 07.06.2019 16:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN