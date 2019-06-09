Anadolu Efes 56 - 73 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Sinan Erdem Spor Salonu'nun evsahipliği yaptığı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Mücadelede Fenerbahçe, A. Efes'e 56-73 üstünlük kurdu ve seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları nedeniyle yıldız oyuncular Jan Vesely, Luigi Datome ve Erick Green kadroda yer almadılar.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan play-off final serisi ilk maçına seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes'in ev sahipliğinde başlayan final serisinin ilk karşılaşmasında taraftarlar, salonun bu maç için ayrılan bölümünün tamamına yakınını doldurdu.

Anadolu Efes taraftarları, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da pota arkasında kendilerine ayrılan tribünden sarı-lacivertli ekibe destekte bulundu.

Ergin Ataman'a tepki

Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Anadolu Efes taraftarı ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti.

Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratların devam etmesi üzerine müsabaka öncesinde anons yapılarak Fenerbahçe taraftarı uyarıldı.

Hidayet Türkoğlu, maçı takip etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçını izledi.

Türkoğlu, final serisinin ilk karşılaşmasını kızıyla kenardan takip etti.

Fenerbahçe Beko'da üç eksik

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely, Gigi Datome ve Erick Green, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bireysel antrenmanlara başlamalarına rağmen tedavileri süren Vesely, Datome ve Green, Anadolu Efes karşısında forma giymedi.

Anadolu Efes'te ise sakat oyuncu bulunmuyor.

Anadolu Efes'te 4 isim yabancı sınırına takıldı

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, Brock Motum, Tibor Pleiss ve James Anderson, yabancı sınırı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Lacivert-beyazlı takımda başantrenör Ergin Ataman, ligde uygulanan 5 yabancı oyuncu kuralı kapsamında tercihini Shane Larkin, Adrien Moerman, Vasilije Micic, Bryant Dunston ve Krunoslav Simon'dan yana kullandı.