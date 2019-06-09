Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe... - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Boşnak golcü Edin Dzeko ve Sırp savunmacı Kolarov ile ilgili son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde olduğu öne sürülen iki dünya yıldızıyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar:

9 Haziran 2019 Pazar 18:09 Güncelleme: 09.06.2019 18:15
Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Transfer sürecini hızlandıran ve takımı sil baştan yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe için haber var...

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Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde olan iki yıldızıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görülen ve Fenerbahçe'ye imza için İstanbul'a geldiği belirtilen Edin Dzeko, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Boşnak yıldız golcüyle ilgili menajerinin yaptığı açıklama ise Fenerbahçe için gelmediği doğrultusundaydı...

Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe...

KOLAROV İDDİASI

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Hasan Ali'nin satılması halinde yönetimden Roma'da forma giyen Sırp bekin transfer edilmesini istediği belirtilmişti.

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