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Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Boşnak golcü Edin Dzeko ve Sırp savunmacı Kolarov ile ilgili son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde olduğu öne sürülen iki dünya yıldızıyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar:
9 Haziran 2019 Pazar 18:09 Güncelleme: 09.06.2019 18:15
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KOLAROV İDDİASI
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Hasan Ali'nin satılması halinde yönetimden Roma'da forma giyen Sırp bekin transfer edilmesini istediği belirtilmişti.
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