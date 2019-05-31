Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!

Adı Fenerbahçe ile anılan Olympiakos'un Yunan orta saha oyuncusu Kostas Fortounis'in yeni adresiyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre 26 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Olympiakos, West Ham United ile 16 milyon sterlin karşılığında anlaşmak üzere. West Ham'ın listesinde başka isimlerin de bulunduğu ancak sözleşmesi bir yıl sonra bitecek Yunan futbolcunun transferinin daha kolay olduğu iddia edildi.

5 sezondur Olympiakos forması giyen ve Yunan ekibiyle başarılı bir sezonu geride bırakan yıldız futbolcu, çıktığı 43 maçta 17 gol atarken, 16 da asist yapma başarısı gösterdi. Kostas Fortounis 42 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı ile 6 kez gol sevinci yaşadı.



