Fenerbahçe'nin imkansız aşkı Mesut Özil
İngiliz Daily Mail’e göre Arsenal, Mesut Özil’le yollarını ayırma kararı aldı. Fenerbahçeli taraftarlar bu haberin ardından Mesut'un sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu.
30 yaşındaki yıldızın da artık mutlu olacağı bir takıma gitmek istediği vurgulanırken, yeni adresinin Türkiye (F.Bahçe) olabileceği iddia edildi... Özil'in haftalık 300 bin pound (yılda 18 milyon euro) tutarındaki kazancında indirim yapacağı da ifade edildi. Ancak bu rakamı bir Türk takımının karşılaması çok zor görülüyor.
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