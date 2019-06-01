Fenerbahçe'nin imkansız aşkı Mesut Özil
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'nin imkansız aşkı

Fenerbahçe'nin imkansız aşkı Mesut Özil

İngiliz ’e göre , ’le yollarını ayırma kararı aldı. Fenerbahçeli taraftarlar bu haberin ardından Mesut'un sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

30 yaşındaki yıldızın da artık mutlu olacağı bir takıma gitmek istediği vurgulanırken, yeni adresinin (F.Bahçe) olabileceği iddia edildi... Özil'in haftalık 300 bin pound (yılda 18 milyon euro) tutarındaki kazancında indirim yapacağı da ifade edildi. Ancak bu rakamı bir Türk takımının karşılaması çok zor görülüyor.

  1. 1.6.2019
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