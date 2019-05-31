Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama
31 Mayıs 2019, Cuma
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'den 'ya kutlama

Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama

Kulübü, 'na seçilen 'yı kutladı. Yapılan açıklamada, "Sayın Servet Yardımcı'yı tebrik ediyor; kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kulübü, 'na seçilen 'yı kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi görevleri ile Türk futboluna hizmet eden Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Sayın Servet Yardımcı'yı tebrik ediyor; kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 31.05.2019
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