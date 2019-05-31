Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilen Servet Yardımcı'yı kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi görevleri ile Türk futboluna hizmet eden Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Sayın Servet Yardımcı'yı tebrik ediyor; kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.