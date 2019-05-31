Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilen Servet Yardımcı'yı kutladı. Yapılan açıklamada, "Sayın Servet Yardımcı'yı tebrik ediyor; kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilen Servet Yardımcı'yı kutladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi görevleri ile Türk futboluna hizmet eden Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Sayın Servet Yardımcı'yı tebrik ediyor; kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 31.05.2019
-
Eski yıldızlar geri dönsün
Toplam 2
Yorum
ahmet cenk fabri ve marcelo belki dönebilir ama taliscayı alabilecek bütcemiz olduğunu sanmıyorum çin kulübü bonservisine 18 milyon euro ödedi
-
Bir PFDK klasiği!
Toplam 1
Yorum
maho bu federasyon tam bir Trabzon düşmanı
-
Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Toplam 2
Yorum
10ur Juventus un J sini göremezsin sen. Galatasarayım zararına da olsa bu adamı derhal satmalıdır. 5,10 neyse kaptır gitsin. Bu adam topçu değil.
Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.