Victor Moses'tan vazgeçmiyorlar
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Victor Moses ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Serie A devi Inter'de yeni teknik direktör Antonio Conte'nin mutlaka alınmasını talep ettiği yıldız futbolcu için 12 milyon euro önerileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderdiği yıldız futbolcu Victor Moses için İtalyan ekibi Inter ısrarını sürdürüyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Antonio Conte ile anlaşma sağlayan Inter, transfer listesinin başındaki isim olan Victor Moses için temaslarını sıklaştırdı. Mavi-lacivertli takımın, Chelsea'yi ikna etmek için 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli önereceği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile kiralık olarak sözleşme imzalamasına rağmen İngiliz kulübü, yıldız ismin satış hakkını elinde bulunduruyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Moses'in Chelsea'de en parlak dönemlerini geçirdiği eski teknik direktörü Conte ile yeniden buluşmaya sıcak baktığı belirtildi. Nijeryalı kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 14 maçta 4 gole imzasını atmıştı.
- 31.05.2019
- Güncelleme: 31.05.2019 12:35
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Eski yıldızlar geri dönsün
Toplam 2
Yorum
ahmet cenk fabri ve marcelo belki dönebilir ama taliscayı alabilecek bütcemiz olduğunu sanmıyorum çin kulübü bonservisine 18 milyon euro ödedi
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Bir PFDK klasiği!
Toplam 1
Yorum
maho bu federasyon tam bir Trabzon düşmanı
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Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Toplam 2
Yorum
10ur Juventus un J sini göremezsin sen. Galatasarayım zararına da olsa bu adamı derhal satmalıdır. 5,10 neyse kaptır gitsin. Bu adam topçu değil.
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