Victor Moses'tan vazgeçmiyorlar

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderdiği yıldız futbolcu Victor Moses için İtalyan ekibi Inter ısrarını sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Antonio Conte ile anlaşma sağlayan Inter, transfer listesinin başındaki isim olan Victor Moses için temaslarını sıklaştırdı. Mavi-lacivertli takımın, Chelsea'yi ikna etmek için 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli önereceği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile kiralık olarak sözleşme imzalamasına rağmen İngiliz kulübü, yıldız ismin satış hakkını elinde bulunduruyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Moses'in Chelsea'de en parlak dönemlerini geçirdiği eski teknik direktörü Conte ile yeniden buluşmaya sıcak baktığı belirtildi. Nijeryalı kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 14 maçta 4 gole imzasını atmıştı.



