Inter Victor Moses'tan vazgeçmiyor
31 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Victor Moses'tan vazgeçmiyorlar

'tan vazgeçmiyorlar

Victor Moses'tan vazgeçmiyorlar

'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Serie A devi Inter'de yeni teknik direktör 'nin mutlaka alınmasını talep ettiği yıldız futbolcu için 12 milyon euro önerileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'nin 'ye kiralık olarak gönderdiği yıldız futbolcu için İtalyan ekibi Inter ısrarını sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre ile anlaşma sağlayan Inter, transfer listesinin başındaki isim olan Victor Moses için temaslarını sıklaştırdı. Mavi-lacivertli takımın, Chelsea'yi ikna etmek için 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli önereceği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile kiralık olarak sözleşme imzalamasına rağmen İngiliz kulübü, yıldız ismin satış hakkını elinde bulunduruyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Moses'in Chelsea'de en parlak dönemlerini geçirdiği eski teknik direktörü Conte ile yeniden buluşmaya sıcak baktığı belirtildi. Nijeryalı kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 14 maçta 4 gole imzasını atmıştı.


  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 12:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Victor Moses'tan vazgeçmiyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN