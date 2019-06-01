Bruno Alves'i uyuşturucu satıcısı zannetmişler

Portekizli şunları söyledi: "Rusya'da Danny ile Petersburg'ta arabayla gidiyorduk, polis durdurdu. Bizi uyuşturucu satıcısı zannetmiş. Tutuklanacağız diye düşündüm. Polis çenemizi kapatmamızı söyledi. Sonra yasa dışı bir şey yapmadığımızı anladılar."