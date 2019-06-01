Bruno Alves'i uyuşturucu satıcısı zannetmişler
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'i satıcısı zannetmişler

Bruno Alves'i uyuşturucu satıcısı zannetmişler

’nin eski stoperi , verdiği bir röportajda ilginç bir anısını anlattı. Portekizli futbolcu, 'da polisler tarafından satıcısı zannedildiğini söyledi.

Portekizli şunları söyledi: "'da Danny ile Petersburg'ta arabayla gidiyorduk, polis durdurdu. Bizi satıcısı zannetmiş. Tutuklanacağız diye düşündüm. Polis çenemizi kapatmamızı söyledi. Sonra yasa dışı bir şey yapmadığımızı anladılar."

  1. 1.6.2019
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