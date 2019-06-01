Bruno Alves'i uyuşturucu satıcısı zannetmişler
Fenerbahçe’nin eski stoperi Bruno Alves, verdiği bir röportajda ilginç bir anısını anlattı. Portekizli futbolcu, Rusya'da polisler tarafından uyuşturucu satıcısı zannedildiğini söyledi.
Portekizli şunları söyledi: "Rusya'da Danny ile Petersburg'ta arabayla gidiyorduk, polis durdurdu. Bizi uyuşturucu satıcısı zannetmiş. Tutuklanacağız diye düşündüm. Polis çenemizi kapatmamızı söyledi. Sonra yasa dışı bir şey yapmadığımızı anladılar."
- 1.6.2019
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