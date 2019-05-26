Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması! "Oyuncumuz ile..."
26 Mayıs 2019, Pazar
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'den açıklaması! "Oyuncumuz ile..."

Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması! "Oyuncumuz ile..."

Sezon başında Futbol Şubesi'nin başına tek yetkili olarak getirilen , 'da yıldızı yeniden parlayan ve kadrosuna çağrılan 'a övgü yağdırdı. Öte yandan Ozan Tufan'ın Fenerbahçe geleceğine dair de konuşan Comolli, "Oyuncumuz, yeni sezonda Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek." ifadelerini kullandı.

'de , 'da yıldızı yeniden parlayan ve kadrosuna çağrılan 'a övgü yağdırdı. Posta'da yer alan habere göre; Ozan'ın, Alanyaspor forması altında müthiş bir gelişme gösterdiğine dikkat çeken Comolli şunları söyledi:

"OYUNCUMUZ YENİ SEZONDA FENERBAHÇE'DE"

"Ozan müthiş bir gelişme gösterdi. Bizler de onu yakından izleyip, gururlandık. Oyuncumuz, yeni sezonda Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek. Gelecek sezon takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Ozan Tufan, bu sezon devre arasında transfer olduğu Alanyaspor'da ikinci yarıda oynanan tüm lig maçlarında forma giyip, 2 de Türkiye Kupası mücadelesinde takımının formasını terletmişti.

Toplamda 19 maça çıkan Ozan Tufan, Akdeniz ekibine gol ve asist katkısı vermedi.

Carlos Kameni:

  1. 26.05.2019
  2. Güncelleme: 26.05.2019 13:16
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