Fenerbahçe'den son gün atağı
Sezonun son maçında Zajc, Eljif ve Moses’ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertli ekip, üç basamak birden atlayıp ligi 6. sırada tamamlamayı başardı.
Moses yıldızlaştı
64. dakikada da Diego'nun frikik vuruşu direkten geldi. Antalyaspor'un ataklarına karşın gol Fenerbahçe'den geldi. Moses'ın çabası, Dirar'ın asisti ile Eljif takımını 2-1 öne geçirdi. Mehmet Topal protestolarının altında Moses 90'da kapanış golünü attı ve skoru ilan etti. En kötü sezonlarından birisini yaşayan Kanarya, üst üste 4. galibiyetine imza attı. Düşme tehlikesi yaşadığı ligi 3 basamak atlayarak 6. sırada tamamladı.
Belözoğlu'na destek
Fenerbahçe'ye geri dönmesi beklenen Emre Belözoğlu, taraftardan onay aldı. Ülker Stadı'ndaki maçtan önce tribünlerde, Emre lehine yoğun tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, Fatih Terim ve Ergin Ataman'ın ise aleyhine bağırdı. Maça ilgi azdı. Tribünlerin çoğu boş kaldı.
Yusuf Mert sürprizi
Ersun Yanal ilk onbirde 5 değişiklik yaptı. Geçen haftaki Erzurum maçına ilk onbirde başlayan Harun, Tolgay, Skrtel, Soldado ile Valbuena'nın yerine Volkan, Eljif, Sadık, Moses ve Ekici forma giydi. Alt yapıdan Yusuf Mert Tunç da kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta kadroda yer aldı.
Yeni forvet Zajc!
Slimani'yi kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de Frey'in sakat, Soldado'nun da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması üzerine forvette Miha Zajc oynadı. Sloven orta saha, 13'te ağları havalandırarak görevini yaptı. Süper Lig'de ikinci golünü kaydeden Zajc, Beşiktaş'a da gol atmıştı.
Unvanını korudu!
Antalyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, ligi 'sıfır' averajla tamamlayarak, Süper Lig tarihinde eksi averaj durumu yaşamayan tek takım olma unvanını korudu. Sarı-lacivertliler, ligi 5'inci bitirdiği 1990-91 sezonunda da 53 gol atarken, kalesinde de aynı sayıda gol görmüştü.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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