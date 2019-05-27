Fenerbahçe'den son gün atağı
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'den son gün atağı

Fenerbahçe'den son gün atağı

Sezonun son maçında Zajc, Eljif ve Moses’ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertli ekip, üç basamak birden atlayıp ligi 6. sırada tamamlamayı başardı.

Bu sezon taraftarlarına kahır çektiren , son haftalardaki çıkışını karşısında da sürdürdü ve ligin ilk 6 takım içinde bitirdi. Maçın 13. dakikasında Zajc'ın attığı golle öne geçen sarı-lacivertli takım, 33'te topu kalesinde görmekten kurtulamadı. Konuk ekipte skoru eşitleyen isim 'ti. Bu golün ardından kontrataklarla etkili olan Antalya arka arkaya pozisyonlardan yararlanamadı.

Moses yıldızlaştı
64. dakikada da Diego'nun frikik vuruşu direkten geldi. Antalyaspor'un ataklarına karşın gol Fenerbahçe'den geldi. Moses'ın çabası, Dirar'ın asisti ile Eljif takımını 2-1 öne geçirdi. protestolarının altında Moses 90'da kapanış golünü attı ve skoru ilan etti. En kötü sezonlarından birisini yaşayan Kanarya, üst üste 4. galibiyetine imza attı. Düşme tehlikesi yaşadığı ligi 3 basamak atlayarak 6. sırada tamamladı.

Belözoğlu'na destek
Fenerbahçe'ye geri dönmesi beklenen Emre Belözoğlu, taraftardan onay aldı. Ülker Stadı'ndaki maçtan önce tribünlerde, Emre lehine yoğun tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, ve 'ın ise aleyhine bağırdı. Maça ilgi azdı. Tribünlerin çoğu boş kaldı.

Yusuf Mert sürprizi
ilk onbirde 5 değişiklik yaptı. Geçen haftaki maçına ilk onbirde başlayan Harun, Tolgay, Skrtel, ile Valbuena'nın yerine Volkan, Eljif, Sadık, Moses ve Ekici forma giydi. Alt yapıdan Tunç da kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta kadroda yer aldı.

Yeni forvet Zajc!
Slimani'yi kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de Frey'in sakat, Soldado'nun da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması üzerine forvette Miha Zajc oynadı. Sloven orta saha, 13'te ağları havalandırarak görevini yaptı. 'de ikinci golünü kaydeden Zajc, 'a da gol atmıştı.

Unvanını korudu!
Antalyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, ligi 'sıfır' averajla tamamlayarak, Süper Lig tarihinde eksi averaj durumu yaşamayan tek takım olma unvanını korudu. Sarı-lacivertliler, ligi 5'inci bitirdiği 1990-91 sezonunda da 53 gol atarken, kalesinde de aynı sayıda gol görmüştü.
  1. 27.5.2019
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