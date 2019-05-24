Fernandes’ten mesaj var – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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Fernandes’ten mesaj var

Fernandes’ten mesaj var

ile sözleşmesi sona eren 'ten mesaj var.

ile sözleşmesi sona eren 'ten mesaj var. Daha önce G.Saray'ın da gündemine giren 33 yaşındaki futbolcu, menajerler aracılığıyla 'de oynamaya hazır olduğunu iletti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör 'ın vereceği rapor doğrultusunda bu transferle ilgili karar verileceği öğrenildi. Bu arada Fernandes, 4 sezon formasını giydiği ile 112 maçta 20 gol, 41 asistlik performans sergilemişti.

  1. 24.5.2019
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