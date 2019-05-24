Fernandes’ten mesaj var
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'ten mesaj var.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'ten mesaj var. Daha önce G.Saray'ın da gündemine giren 33 yaşındaki futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'de oynamaya hazır olduğunu iletti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği rapor doğrultusunda bu transferle ilgili karar verileceği öğrenildi. Bu arada Fernandes, 4 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile 112 maçta 20 gol, 41 asistlik performans sergilemişti.
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