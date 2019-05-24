Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'ten mesaj var. Daha önce G.Saray'ın da gündemine giren 33 yaşındaki futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'de oynamaya hazır olduğunu iletti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği rapor doğrultusunda bu transferle ilgili karar verileceği öğrenildi. Bu arada Fernandes, 4 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile 112 maçta 20 gol, 41 asistlik performans sergilemişti.