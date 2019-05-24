Fenerbahçe'de ilk darbe! Küçülme kararı alındı...

Fenerbahçe'nin kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbol şubesinde yüzde 30-40 küçülmeye gideceklerini duyurdu.

FBTV'de yayınlanan 14/16 programının konuğu olan Metin Sipahioğlu, "Yeni sezon planlamasına başladık. Camiamıza buradan öncelikle önemli bir bilgilendirme ve hatırlatma yapmamız lazım. Malum amatör şubeler birçok kulübümüz için gelir-gider seviyesine baktığınız zaman, sponsorluk anlamında da gelire baktığınız zaman gideri birçok kulübümüzde gelirinden fazla olan bir yapı. Aslında sürdürülemez bir sarmal. Başkanımız da birçok konuşmasında bunlardan bahsetti. Kulübümüzde kadın basketbol çok önemli bir branş. Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda her zaman için Türkiye'de lokomotif olmuş bir takım. Bu böyle olmaya devam edecek. Bizim hedefimiz her zaman Türkiye'de şampiyon olan, Türkiye Kupası'nı alan, EuroLeague'de de gidebildiğimiz yere kadar gidebilen takımı yaratmak. Hedeflerimizde asla bir azalma olmaz. Ancak şunu da vurgulamamız lazım; kadın basketbolda önümüzdeki sene bu seneki bütçemizi sürdürmemiz teknik olarak mümkün değil. Bu yüzden bütçemizde minimum yüzde 30, tahminen de yüzde 40'a kadar varan bir küçülmeye gideceğiz." dedi.

"BU KÜÇÜLMEYE GİTMEK ZORUNDAYIZ"

Hedeflerini değiştirmeyeceklerini de sözlerine ekleyen Sipahioğlu, "Türkiye'de şampiyon olan takım olmaya devam edeceğiz. EuroLeague'de de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kadın basketbol branşında bu küçülmeye artık gitmek zorundayız. Bu konuda belki camiadan da başka yerlerden de bazı olumsuz yansımalar gelebilir ama bizim Fenerbahçe için doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi yapma mecburiyetimiz var. Artık kadın basketbolda Fenerbahçe'nin geçen seneki bütçesini vermesi teknik olarak pek mümkün değil, bu yüzden yüzde 30, yüzde 40'a varan bir küçülmeye gideceğiz önümüzdeki sene. Belki bu durum bazı paydaşlarımızla masaya oturma noktalarında da bizim için sıkıntı yaratacak bir konu olacak. Örneğin önümüzdeki sene için planlamalarımızı yaparken, bazı paydaşlarımızla aynı masaya otururken aynı yere gelme konusunda zorluklar yaşayacağız çünkü burada alışılagelmiş bir düzen var. Uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda çok ciddi bütçeler harcayarak belli bir çıtayı tüm paydaşlarımız noktasında bir yere çekmiş durumda. Bu çıtayı masaya otururken aşağıya düşürmeye çalışacağız, düşürmek de mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 40 AZALMIŞ BÜTÇE İLE KADRO PLANLAMASI..."

Kadın basketbol takımının kadro planlamasıyla ilgili bilgiler veren başarılı yönetici, "Uzun vadeli kadın basketbol branşının sürdürülebilir hale gelmesi için genç oyuncuları takımımıza katmak da çok önemli. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular Fenerbahçe'nin genç oyuncularını parlatması, uzun vadeli proje olarak bakarsak çok önemli. Bu noktada biz bu sene yeni sezon planlamamızı yaparken elbette Fenerbahçe'ye yakışan kalitede ciddi isimlerin bazıları ile yola devam edeceğiz. Bununla birlikte iyi bir harman ve kimya yaratacağız. Bu harman içerisinde takımımıza yeni katacağımız genç oyuncular olacak. Altyapıdan çıkaracağımız oyuncular olacak. Fenerbahçe'de uzun yıllar sürebilecek bir jenerasyon yaratmak zorundayız. Kadroya bazı genç Türk oyuncuları da transfer etmek zorundayız. Bu anlamda, Türkiye'nin bazı yerlerinden izlediğimiz oyuncular var. Onlar için de hamleler yapacağız. Şunu söyleyebilirim, önümüzdeki sezonlar için olan planlamamızda bizim için genç oyuncular da, yıldız oyuncularımız kadar önemli olacak. Burada; yetenekli, yıldız ve tecrübeli oyuncularla genç oyuncuların harmanını yaratacağız. Bunu da yüzde 30-40 azalmış bütçe ile yapacağız." şeklinde konuştu.

"GENÇ VE YETENEKLİ OYUNCULAR KAZANDIRACAĞIZ"

Son olarak ülkenin kadın basketbolu hakkında da düşüncelerini aktaran Metin Sipahioğlu, "Sadece Fenerbahçe değil diğer kulüplerimizde de kadın basketbolda altyapıda çok değerli oyuncular var. Biz de diğer kulüpler de artık bu adımları atmak zorundayız. Diğer türlü sadece yüksek maliyetli transferle bir yere gelmek çok mümkün değil. Özellikle amatör branşlar özelinde çok sürdürülebilir değil. Bizim yapmamız gereken şey kesinlikle genç oyuncularımıza, altyapılarımıza fırsat vermek, izlediğimiz diğer genç ve yetenekli oyuncuları da Fenerbahçe'ye kazandırıp uzun yıllar burada başarılı olacak değerlerimizi yaratmak. Yeni sezon planlamalarımızı tüm bu konular ekseninde gerçekleştireceğiz." ifadelerine değindi.