UEFA'dan Galatasaray'a iyi ve Fenerbahçe'ye kötü haber!
UEFA, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mali durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. UEFA'dan takımlarımıza bir iyi bir de kötü haber geldi.
UEFA, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mali durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. UEFA'dan takımlarımıza bir iyi bir de kötü haber geldi.
UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin ise Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
- 24.05.2019
- Güncelleme: 24.05.2019 20:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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