UEFA'dan Galatasaray'a iyi ve Fenerbahçe'ye kötü haber! – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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'dan 'a iyi ve 'ye kötü haber!

UEFA'dan Galatasaray'a iyi ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

, ve 'nin ilgili açıklamada bulundu. UEFA'dan takımlarımıza bir iyi bir de kötü haber geldi.

, ve 'nin ilgili açıklamada bulundu. UEFA'dan takımlarımıza bir iyi bir de kötü haber geldi.

UEFA, Galatasaray'ın için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin ise Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 24.05.2019 20:20
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