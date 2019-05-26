Zeki Uzundurukan: Sinan Gümüş Fenerbahçe ile anlaştı
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
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