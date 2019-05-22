Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Son dakika: Emre Belözoğlu 'ye dönüyor

Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor

forması giyen Emre Belözoğlu 'ye dönüyor. TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili olarak, "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var" şeklinde konuştu.

Son dakika haberine göre; forması giyen Emre Belözoğlu ile ilgili açıklama geldi. 'ye döneceği konuşulun 38 yaşındaki futbolcuyla ilgili Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şunları söyledi:

"Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var."

MİLLİ MAÇLARDAN SONRA İMZA ATACAK
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun Ay-Yıldızlıların 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yapacağı İzlanda ve Fransa maçlarından sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor

Haldun Domaç:

  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 17:36
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