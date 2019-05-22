Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor

Son dakika haberine göre; Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu ile ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe'ye döneceği konuşulun 38 yaşındaki futbolcuyla ilgili Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şunları söyledi:

"Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var."



MİLLİ MAÇLARDAN SONRA İMZA ATACAK

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun Ay-Yıldızlıların 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yapacağı İzlanda ve Fransa maçlarından sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.