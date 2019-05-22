Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor
Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor. TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili olarak, "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var" şeklinde konuştu.
Son dakika haberine göre; Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu ile ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe'ye döneceği konuşulun 38 yaşındaki futbolcuyla ilgili Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şunları söyledi:
"Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var."
MİLLİ MAÇLARDAN SONRA İMZA ATACAK
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun Ay-Yıldızlıların 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yapacağı İzlanda ve Fransa maçlarından sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 17:36
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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