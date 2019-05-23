Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile anlaştı

Tam 4 sezon formasını giydiği Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu yuvaya dönüyor... Fenerbahçe Yönetimi, eski yıldızı ile her konuda anlaştı. Sarı-lacivertliler takımda 1 sezon daha oynayacak olan 38 yaşındaki futbolcu, kariyerini burada noktalayacak. İki farklı dönemde 7.5 sezon F.Bahçe'de oynayan tecrübeli oyuncu, 2'şer lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşadı. Bu transfer gelişmesini Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da şu sözlerle doğruladı: "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var."



İMZA GÜNÜ DE BELLİ

Emre Belözoğlu, forma giyeceği bir sezonda yalnızca sahada görev almayacak. 38 yaşındaki futbolcu, saha dışında da etkili olacak. Yönetim ile futbolcular arasında kurulacak köprüde önemli sorumluluk üstlenecek olan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına abilik görevi de yapacak. Yıldız futbolcunun A Milli Takım'ın 8 Haziran'da Fransa ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemesi maçından sonra imza atacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde jübile yapacak olan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin ardından kulüpte farklı pozisyonlarda görev yapmaya devam edecek.



Fenerbahçe formasını 7.5 sezon giyen Emre Belözoğlu, tam 201 resmi maça çıktı Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, 24 de asist yaptı.



Kariyerinde Galatasaray, Inter, Newcastle, F.Bahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir formaları giyen Emre Belözoğlu, 14 kupa kazandı. İspanya'da 1, Türkiye Ligi'nde 6 lig şampiyonluğu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 4 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa kaldırdı.