Fenerbahçe'de Subotic sürprizi - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Transferde bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Fenerbahçe, savunma için tecrübeli bir oyuncuyu gözüne kestirdi.

17 Mayıs 2019 Cuma 07:44 Güncelleme: 17.05.2019 07:44
Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Fenerbahçe gelecek sezonun planlarını yaparken menajerler Sarı-Lacivertli yönetime Subotic'i önerdi.

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Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Zaten bir süredir yönetimin de listesinde yer alan St.Etienne'li oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi cazip kılıyor. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde olacak.

Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Yıllarca Dortmund'da oynadı

Yıllarca Dortmund'da forma giyen Subotic 10 yıllık Dortmund kariyerinde kaptanlığa kadar yükselmiş ve 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupası, 2 kez de Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Bu sezon 28 maçta oynadı

Fransız ekibi Saint Etienne'de bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı stoper fileleri 1 kez havalandırdı.

Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Ersun Yanal'ın da Subotic önerisine sıcak bakması bu transferin gerçekleşme ihtimalini arttırdı.

Fenerbahçe'de Subotic sürprizi
Fenerbahçe'de Subotic sürprizi
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