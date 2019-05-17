Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Transferde bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Fenerbahçe, savunma için tecrübeli bir oyuncuyu gözüne kestirdi.
17 Mayıs 2019 Cuma 07:44
Güncelleme: 17.05.2019 07:44
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Fenerbahçe gelecek sezonun planlarını yaparken menajerler Sarı-Lacivertli yönetime Subotic'i önerdi.
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Zaten bir süredir yönetimin de listesinde yer alan St.Etienne'li oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi cazip kılıyor. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde olacak.
Yıllarca Dortmund'da oynadı
Yıllarca Dortmund'da forma giyen Subotic 10 yıllık Dortmund kariyerinde kaptanlığa kadar yükselmiş ve 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupası, 2 kez de Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.
Bu sezon 28 maçta oynadı
Fransız ekibi Saint Etienne'de bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı stoper fileleri 1 kez havalandırdı.
Ersun Yanal'ın da Subotic önerisine sıcak bakması bu transferin gerçekleşme ihtimalini arttırdı.