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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses için sürpriz bir transfer teklifi geldi. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde bu sezon takımın en kaliteli ayaklarından biri olarak dikkat çekmişti.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:42
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Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de Victor Moses'tan gelen transfer haberi ile sarsıldı.
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Sezonu evindeki Antalyaspor maçıyla kapatacak olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları erken başlamıştı.
Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıracak olan Kanarya'da takımın en önemli isimlerinden Victor Moses'a gelen transfer teklifi şok etkisi yarattı.
Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Nijeryalı futbolcu için dünya devi devreye girdi.
Sarı-lacivertlilerde takımdaki en kaliteli isimlerden biri olan Moses'ın takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyor.