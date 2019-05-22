Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses için sürpriz bir transfer teklifi geldi. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde bu sezon takımın en kaliteli ayaklarından biri olarak dikkat çekmişti.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:42
Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de Victor Moses'tan gelen transfer haberi ile sarsıldı.

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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Sezonu evindeki Antalyaspor maçıyla kapatacak olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları erken başlamıştı.

Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıracak olan Kanarya'da takımın en önemli isimlerinden Victor Moses'a gelen transfer teklifi şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Nijeryalı futbolcu için dünya devi devreye girdi.

Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Sarı-lacivertlilerde takımdaki en kaliteli isimlerden biri olan Moses'ın takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyor.

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