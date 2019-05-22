Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses için sürpriz bir transfer teklifi geldi. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde bu sezon takımın en kaliteli ayaklarından biri olarak dikkat çekmişti.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





