Fenerbahçe Beko lige dönüyor
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Beko lige dönüyor

Fenerbahçe Beko lige dönüyor

Sarı-lacivertliler, play-off ilk maçında yarın 'u ağırlayacak.

Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dördüncü olan Beko, play-off ilk maçında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Ligde normal sezonu 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 'in arkasından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 7. olan Türk Telekom ile çeyrek finalde eşleşmişti.

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları 80-72 ve 87-64'lük skorlarla sarı-lacivertliler kazanmıştı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

  1. 22.05.2019
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