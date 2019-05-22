Fenerbahçe Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Süper Lig’in son haftasında pazar günü sahasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertli oyuncular, bir günlük aranın ardından Antalya mesaisine, Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde gerçekleştirilen idmanda Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 23.05.2019 11:07
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Fenerbahçe Antalyaspor hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.