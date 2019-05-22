Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi

Fenerbahçe'de bu sezon oyuna ikinci girdikten sonra gösterdiği performansla takımını ateşleyen Fransız futbolcu Valbuena ile ilgili karar verildi. Sözleşmesindeki otomatik uzama maddesini yönetimle görüşerek kaldıran Fransız futbolcunun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:49 Güncelleme: 22.05.2019 13:49
Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması devam ederken Matiheu Valbuena geleceği hakkında karar verildi.

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Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yeni sezonun planlaması yapılıyor.

Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi

Fransız futbolcunun ilk 11'de üst üste oynadığı maçlardan sonra yaşadığı sakatlık problemi teknik heyetin kararında etkili oldu.

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Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi

Fransız futbolcunun yaşı ve sakatlık problemi nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi. Sözleşmesi sona eren futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi

ANTALYA MAÇINDA DA YOK

Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde bu sezon ilk kez peş peşe 3 galibiyet alan Fenerbahçe'de Valbuena sakatlandı.

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