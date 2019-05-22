Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi

Fenerbahçe'de bu sezon oyuna ikinci girdikten sonra gösterdiği performansla takımını ateşleyen Fransız futbolcu Valbuena ile ilgili karar verildi. Sözleşmesindeki otomatik uzama maddesini yönetimle görüşerek kaldıran Fransız futbolcunun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:49 Güncelleme: 22.05.2019 13:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





