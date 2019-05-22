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Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi
Fenerbahçe'de bu sezon oyuna ikinci girdikten sonra gösterdiği performansla takımını ateşleyen Fransız futbolcu Valbuena ile ilgili karar verildi. Sözleşmesindeki otomatik uzama maddesini yönetimle görüşerek kaldıran Fransız futbolcunun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:49 Güncelleme: 22.05.2019 13:49
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Fransız futbolcunun ilk 11'de üst üste oynadığı maçlardan sonra yaşadığı sakatlık problemi teknik heyetin kararında etkili oldu.
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