Fenerbahçe'den 4 transfer birden! - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Önümüzdeki sezon tüm mevkilere transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler tam 4 ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 07:11
Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Antalyaspor maçıyla kapayacak olan Fenerbahçe'de tek gündem transfer.

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Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Geride bırakacağımız sezonda taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerde tek hedef bu kötü geçen sezonun izlerini silmek.

Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Bu kapsamda transfer harekatına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime öncelik olarak 4 ismi sunduğu ve bu oyuncuların transferi için girişimlere başlandığı ifade edildi.

İşte detaylar...


Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi Yacine Brahimi... Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Cezayirli futbolcu, 5 yıldır formasını giydiği Porto ile geçtiğimiz cumartesi günü son maçına çıktı.

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