Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Önümüzdeki sezon tüm mevkilere transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler tam 4 ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 07:11
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Spor Toto Süper Lig'de sezonu Antalyaspor maçıyla kapayacak olan Fenerbahçe'de tek gündem transfer.
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Geride bırakacağımız sezonda taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerde tek hedef bu kötü geçen sezonun izlerini silmek.
Bu kapsamda transfer harekatına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime öncelik olarak 4 ismi sunduğu ve bu oyuncuların transferi için girişimlere başlandığı ifade edildi.
İşte detaylar...
Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi Yacine Brahimi... Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Cezayirli futbolcu, 5 yıldır formasını giydiği Porto ile geçtiğimiz cumartesi günü son maçına çıktı.