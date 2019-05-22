İşte Fenerbahçe'nin Eljif Elmas kararı
Atletico Madrid’in 15 milyon euro artı Kalinic’i önerdiği Eljif Elmas için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tavrını belirledi.
2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki oyuncuyu bir sezon daha kadroda tutmayı hedefleyen Ali Koç'un bu oyuncunun serbest kalma bedeli olan 23 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
İşte Fenerbahçe'nin Eljif Elmas kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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