İşte Fenerbahçe'nin Eljif Elmas kararı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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İşte 'nin kararı

İşte Fenerbahçe'nin Eljif Elmas kararı

’in 15 milyon euro artı Kalinic’i önerdiği için Başkanı tavrını belirledi.

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki oyuncuyu bir sezon daha kadroda tutmayı hedefleyen 'un bu oyuncunun serbest kalma bedeli olan 23 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi.

  1. 22.5.2019
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