Volkan için veda maçı
Sözleşmesinin sona ereceği Fenerbahçe ile yolları ayıracak olan Volkan Demirel için 34. hafta maçının önemi büyük...
Harun'un cezası nedeniyle bu karşılaşmada kaleyi koruyacak olan tecrübeli eldivenin sarı-lacivertli formayla son maçı olacak. Bu arada başkan Ali Koç'un 17 sezondur F.Bahçe forması giyen tecrübeli file bekçisine jübile teklifinde de bulunacağı öğrenildi.
- 22.5.2019
-
Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
-
BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
-
BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Volkan için veda maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.