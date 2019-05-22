Volkan için veda maçı

Harun'un cezası nedeniyle bu karşılaşmada kaleyi koruyacak olan tecrübeli eldivenin sarı-lacivertli formayla son maçı olacak. Bu arada başkan Ali Koç'un 17 sezondur F.Bahçe forması giyen tecrübeli file bekçisine jübile teklifinde de bulunacağı öğrenildi.