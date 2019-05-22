Fenerbahçe'de Volkan için veda maçı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Volkan için veda maçı

Volkan için veda maçı

Sözleşmesinin sona ereceği ile yolları ayıracak olan için 34. hafta maçının önemi büyük...

Harun'un cezası nedeniyle bu karşılaşmada kaleyi koruyacak olan tecrübeli eldivenin sarı-lacivertli formayla son maçı olacak. Bu arada başkan 'un 17 sezondur F.Bahçe forması giyen tecrübeli file bekçisine jübile teklifinde de bulunacağı öğrenildi.

  1. 22.5.2019
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