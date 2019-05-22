''Cocu kalsaydı daha iyi olurdu''

Slimani'yi eleştiren Akın, "Yıllık 4.7 milyon euro alıyor, bir de, 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor. Bu adamı kimse dövmüyor mu?" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ı da hedef alan Akın, "Cocu'yu tutsak daha iyi dereceyle bitirirdi" diye konuştu.