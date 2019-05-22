''Cocu kalsaydı daha iyi olurdu''
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın, sosyal medyada yine coştu.
Slimani'yi eleştiren Akın, "Yıllık 4.7 milyon euro alıyor, bir de, 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor. Bu adamı kimse dövmüyor mu?" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ı da hedef alan Akın, "Cocu'yu tutsak daha iyi dereceyle bitirirdi" diye konuştu.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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