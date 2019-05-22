''Cocu kalsaydı daha iyi olurdu''
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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''Cocu kalsaydı daha iyi olurdu''

''Cocu kalsaydı daha iyi olurdu''

'nin eski yıldızı Serhat Akın, sosyal medyada yine coştu.

Slimani'yi eleştiren Akın, "Yıllık 4.7 milyon euro alıyor, bir de, 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor. Bu adamı kimse dövmüyor mu?" ifadelerini kullandı. Teknik direktör 'ı da hedef alan Akın, "Cocu'yu tutsak daha iyi dereceyle bitirirdi" diye konuştu.

  1. 22.5.2019
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