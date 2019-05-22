Fenerbahçe'de 6.lık hesapları
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'de 6.lık hesapları

Fenerbahçe'de 6.lık hesapları

Bu sezon ligde uzun süre son 5’te yer alan , sezonu 6. bitirmek için son maça çıkacak.

Taraftarı önünde 'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp, aynı puana sahip olduğu ya da 'dan birinin puan kaybını bekleyecek. İkili averajda iki takıma da üstünlük sağlayan Kanarya, üçlü averajda ise gol averajıyla Konyaspor'un gerisinde kalıyor.

  1. 22.5.2019
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