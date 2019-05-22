Fenerbahçe'de 6.lık hesapları

Taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp, aynı puana sahip olduğu Alanyaspor ya da Konyaspor'dan birinin puan kaybını bekleyecek. İkili averajda iki takıma da üstünlük sağlayan Kanarya, üçlü averajda ise gol averajıyla Konyaspor'un gerisinde kalıyor.