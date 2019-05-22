Fenerbahçe'de 6.lık hesapları
Bu sezon ligde uzun süre son 5’te yer alan Fenerbahçe, sezonu 6. bitirmek için son maça çıkacak.
Taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp, aynı puana sahip olduğu Alanyaspor ya da Konyaspor'dan birinin puan kaybını bekleyecek. İkili averajda iki takıma da üstünlük sağlayan Kanarya, üçlü averajda ise gol averajıyla Konyaspor'un gerisinde kalıyor.
- 22.5.2019
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Son şansları Topuk Yaylası
Toplam 1
Yorum
FB zajcs, ısla, oguz kaan ve ferdi hariç hepsini sutlayın
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 1
Yorum
serr o geri dönüşlerdeki hakem yardımlarında gizli admin. aslolan budur
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da
Toplam 2
Yorum
görengören Şampiyon takımın antrönürünü cezalandırmak için bahanelere sarılmak tahrikçilere ne olacak ......
Fenerbahçe'de 6.lık hesapları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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