Valbuena’dan kötü haber

Fransız futbolcunun yapılan kontroller sonucunda sağ bacak adelesinde yırtık olduğu belirtildi. 34 yaşındaki oyuncuun son haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Bu sezon 22 lig maçında oynayan Valbuena, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.