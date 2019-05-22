Valbuena’dan kötü haber
Erzurumspor maçında sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan Mathieu Valbuena’nun durumu belli oldu.
Fransız futbolcunun yapılan kontroller sonucunda sağ bacak adelesinde yırtık olduğu belirtildi. 34 yaşındaki oyuncuun son haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Bu sezon 22 lig maçında oynayan Valbuena, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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