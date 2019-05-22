Fenerbahçe'ye Valbuena’dan kötü haber
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Valbuena’dan kötü haber

Valbuena’dan kötü haber

Erzurumspor maçında sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan ’nun durumu belli oldu.

Fransız futbolcunun yapılan kontroller sonucunda sağ bacak adelesinde yırtık olduğu belirtildi. 34 yaşındaki oyuncuun son haftadaki karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Bu sezon 22 lig maçında oynayan Valbuena, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

  1. 22.5.2019
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