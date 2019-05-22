İspanyol basınına konuşan Kamerunlu kaleci, "Bir futbolcu olarak oynamak istiyorum. Acı çektiğim bir dönem yaşadım ve artık Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum. Türkiye'deki yabancı kuralı yüzünden kadro dışı kaldım. Burada kalmak kolay olur ama ben futbol oynamayı düşünüyorum" dedi.