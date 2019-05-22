''Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum''
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'''den ayrılmak istiyorum''

''Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum''

Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu ’de bu sezon şans bulamayan Carlos Kameni, sessizliğini bozdu.

İspanyol basınına konuşan Kamerunlu kaleci, "Bir futbolcu olarak oynamak istiyorum. Acı çektiğim bir dönem yaşadım ve artık 'den ayrılmak istiyorum. 'deki yabancı kuralı yüzünden kadro dışı kaldım. Burada kalmak kolay olur ama ben futbol oynamayı düşünüyorum" dedi.

  1. 22.5.2019
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