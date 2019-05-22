''Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum''
Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe’de bu sezon şans bulamayan Carlos Kameni, sessizliğini bozdu.
İspanyol basınına konuşan Kamerunlu kaleci, "Bir futbolcu olarak oynamak istiyorum. Acı çektiğim bir dönem yaşadım ve artık Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum. Türkiye'deki yabancı kuralı yüzünden kadro dışı kaldım. Burada kalmak kolay olur ama ben futbol oynamayı düşünüyorum" dedi.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
''Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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