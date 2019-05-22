Fenerbahçe'de bazı oyuncuların son şansları Topuk Yaylası
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Son şansları

Son şansları Topuk Yaylası

2019-20’nin planlamasını yapan Fenerbahçe , ’nda birçok ismin takımdaki geleceğini belirleyecek.

Tecrübeli hoca; Barış Alıcı, , Isla, Oğuz Kaan, Zajc, , Frey ve Ferdi ile ilgili kararlarını kamp performansına göre verecek.

  1. 22.5.2019
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