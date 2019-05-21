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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri resmen açıkladı
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
21 Mayıs 2019 Salı 17:04
Güncelleme: 21.05.2019 17:05
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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.
Sezon sonunda 12 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Kanarya'da gidecek oyuncuların alternatifleri belirlenmeye başladı.
Hücum bölgesinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle önceliği forvet transferine verecek olan Fenerbahçe'nin adı Vedat Muriç, Mario Balotelli, Max Kruse ve Ze Luis gibi isimler anılıyor.
Diğer bölgeler için de çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin adı Alberth Elis, Tomas Soucek, Mirko Maric, Nikola Kalinic, Joaozinho, Trezeguet ve Ndongala gibi isimlerle anılıyor.