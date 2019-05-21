Max Kruse’ye devler de talip
21 Mayıs 2019, Salı
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’ye devler de talip

Max Kruse’ye devler de talip
Kanarya'nın transfer listesinde olan forvet için ve devreye girdi. 31 yaşındaki golcüyü, Bayern'in Lewandowski'ye alternatif olarak düşündüğü belirtilirken; Klopp'un da Kruse'u Dortmund'dan bu yana takip ettiği kaydedildi. Bundesliga'da bu sezon 11 gol, 10 asist üreten 31 yaşındaki Kruse, Bremen ile yollarını ayırmıştı.

  1. 21.5.2019
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