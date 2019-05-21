Asamoah Gyan'ın kararı Gana'da şok etkisi yarattı
Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Ganalı forvet oyuncusu Asamoah Gyan, Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına bir ay kala kaptanlığı alındığı gerekçesiyle milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurdu. Tecrübeli oyuncunun yerine Fenerbahçeli Andre Ayew'in kaptanlık yapacağı ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Asamoah Gyan'ın milli takım kararı ülkesinde şok etkisi yarattı. 33 yaşındaki golcü oyuncu 21 Haziran'da Mısır'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına bir ay kala milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.
Gyan bu kararının gerekçesini ise şöyle açıkladı:
"Ailemle ve takımla konuyu görüştükten sonra bu kararı aldım. Eğer teknik direktörümüz kaptanlığı başkasına vermeye karar verdiyse ben de milli takımı kesin olarak bırakıyorum."
GANA'NIN EN SKORERİ
106 kez milli takım forması giyen Asamoah Gyan tam 51 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu 2006, 2010 ve 2014'te Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterdi.
Gana Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda Kamerun, Benin ve Gine-Bissau ile eşleşmişti.
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 13:21
-
MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
-
Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
-
Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
Asamoah Gyan'ın kararı Gana'da şok etkisi yarattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.