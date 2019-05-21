Asamoah Gyan kaptanlığı alınınca milli takımı bıraktı
21 Mayıs 2019, Salı
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'ın kararı 'da şok etkisi yarattı

Asamoah Gyan'ın kararı Gana'da şok etkisi yarattı

'de forması giyen Ganalı forvet oyuncusu , 'nın başlamasına bir ay kala kaptanlığı alındığı gerekçesiyle milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurdu. Tecrübeli oyuncunun yerine Fenerbahçeli 'in kaptanlık yapacağı ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Spor Toto takımlarından 'da forma giyen 'ın milli takım kararı ülkesinde şok etkisi yarattı. 33 yaşındaki golcü oyuncu 21 Haziran'da Mısır'da düzenlenecek olan 'nın başlamasına bir ay kala milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Gyan bu kararının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Ailemle ve takımla konuyu görüştükten sonra bu kararı aldım. Eğer teknik direktörümüz kaptanlığı başkasına vermeye karar verdiyse ben de milli takımı kesin olarak bırakıyorum."

GANA'NIN EN SKORERİ

106 kez milli takım forması giyen Asamoah Gyan tam 51 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu 2006, 2010 ve 2014'te Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Gana Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda Kamerun, Benin ve Gine-Bissau ile eşleşmişti.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 13:21
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