Asamoah Gyan'ın kararı Gana'da şok etkisi yarattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Asamoah Gyan'ın milli takım kararı ülkesinde şok etkisi yarattı. 33 yaşındaki golcü oyuncu 21 Haziran'da Mısır'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına bir ay kala milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Gyan bu kararının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Ailemle ve takımla konuyu görüştükten sonra bu kararı aldım. Eğer teknik direktörümüz kaptanlığı başkasına vermeye karar verdiyse ben de milli takımı kesin olarak bırakıyorum."

GANA'NIN EN SKORERİ

106 kez milli takım forması giyen Asamoah Gyan tam 51 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu 2006, 2010 ve 2014'te Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Gana Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda Kamerun, Benin ve Gine-Bissau ile eşleşmişti.