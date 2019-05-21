Beşiktaş için Tatarusanu iddiası
İki sezondur Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes forması giyen 33 yaşındaki kaleci Ciprian Tatarusanu'nun Beşiktaş'a transfer olabileceği ifade edildi. fotomac.com.tr / Dış Haberler
Fransız ekibi FC Nantes'da geçirdiği iki sezonun ardından sözleşmesi sona eren Rumen file bekçisi Ciprian Tatarusanu'nun yeni takımıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınından 20 Minutes'ün haberine göre; 33 yaşındaki Tatarusanu'nun yeni takımı Beşiktaş olabilir. Rumen kaleci, sakatlığı nedeniyle 12 Nisan'da Lyon'a karşı oynanan maçtan beri Nantes forması giymemişti. Teknik direktör Vahid Halilhodzic ile arası kötü olan Tatarusanu'nun bu sebepten sözleşme uzatma gibi bir opsiyona sıcak bakmadığı bildirildi. Daha önce yine bir Fransız takımı olan Rennes ile görüşme halinde olduğu öne sürülen kaleci için son iddia ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların kalesini ise Liverpool'dan iki yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius koruyor.
52 kez Romanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Ciprian Tatarusanu, 2017 yazında İtalyan ekibi Fiorentina'dan 2,5 milyon euroluk bonservis bedeli ile Nantes'a transfer olmuştu.
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 11:50
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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