Ryan Babel Galatasaray'da! İşte alacağı ücret - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Ryan Babel Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

Galatasaray, Ryan Babel transferinde artık sona geldi... Şampiyon Galatasaray daha önce prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun menajeriyle son detayları görüştü ve gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçtiği söylenen Ryan Babel'in Galatasaray'dan alacağı ücret ve transferin toplam maliyeti de belli oldu...

21 Mayıs 2019 Salı 09:06 Güncelleme: 21.05.2019 09:12
Ryan Babel Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

Galatasaray'da uzun süredir devam eden Ryan Babel temasları, şampiyonluğun ardından mutlu sonla noktalandı.

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Ryan Babel Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak İngiliz ekibinin küme düşmesiyle takımdan ayrılan Babel artık sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın.

Ryan Babel Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray sezon devam ederken temasa geçtiği Babel'in menajeri Winny Haatrecht ile bir kez daha görüştü ve transferi noktaladı.

Ryan Babel Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

Daha önce prensipte anlaşan tarafların, yapılan son görüşmenin ardından maaş ve imza parasında da el sıkıştığı, transferin artık resmi imzaya kaldığı belirtildi.

Ryan Babel Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, tecrübeli futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret ve 2,5 milyon Euro da imza parası vereceği bilgisi paylaşıldı.

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