Galatasaray, Ryan Babel transferinde artık sona geldi... Şampiyon Galatasaray daha önce prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun menajeriyle son detayları görüştü ve gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçtiği söylenen Ryan Babel'in Galatasaray'dan alacağı ücret ve transferin toplam maliyeti de belli oldu...