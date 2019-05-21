Beşiktaş'ta o isim valizlerini topladı!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine bir hafta kala takımlar transferde geç kalmamak için girişimlerini hızlandırdı. Yeni sezona sil baştan değişiklikler yaparak girecek olan Beşiktaş'ta da transfer söylentilerinin yanı sıra ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor.
21 Mayıs 2019 Salı 12:24
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Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala takımlar gelecek sezon için hazırlıklarını şimdiden yapıyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadan puansız ayrılan Beşiktaş yeni sezonda köklü bir değişime gidiyor.
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Takımdaki birçok isimle yolların ayrılmasının yanında eksik mevkilere yapılacak takviyelerle yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar çalışmalara şimdiden başladı.
Fikret Orman ve ekibi Teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğunu bir an önce doldurmak istiyor.
İkincilik umutlarını da noktalayan Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör arayış çalışmalar son hızla devam ediyor.
Listesinin başına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı yazan Başkan Fikret Orman.