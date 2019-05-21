Beşiktaş'ta o isim valizlerini topladı!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine bir hafta kala takımlar transferde geç kalmamak için girişimlerini hızlandırdı. Yeni sezona sil baştan değişiklikler yaparak girecek olan Beşiktaş'ta da transfer söylentilerinin yanı sıra ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor.

21 Mayıs 2019 Salı 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





