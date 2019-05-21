Serhat Akın'dan taraftarları kızdıran sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Serhat Akın'dan taraftarları kızdıran sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, yaptığı açıklamalarla sarı lacivertli taraftarları kızdırdı. Sezon başında takıma katılan Slimani hakkında açıklamalarda bulunan Akın, Fenerbahçe'nin gelecek sezon öncesinde Audi Cup'a ağır bir dille eleştirdi. İşte Serhat Akın'ın o sözleri...
21 Mayıs 2019 Salı 13:09 Güncelleme: 21.05.2019 13:09
Serhat Akın'dan taraftarları kızdıran sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın, Twitch yayınında ilginç açıklamalarda bulundu.

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Serhat Akın'dan taraftarları kızdıran sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Yıllık 4.7 milyon kazanan Slimani hakkında açıklamalarda bulunan Serhat Akın, Cezayirli futbolcuyu sert sözlerle eleştirdi.

Serhat Akın'dan taraftarları kızdıran sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Ayrıca yeni sezon hazırlık döneminde Audi Cup'a da katılmasını da eleştiren Akın, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Serhat Akın'dan taraftarları kızdıran sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

İşte Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın açıklamaları:

Serhat Akın'dan taraftarları kızdıran sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

"Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha iyi dereceyle bitirdi."

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