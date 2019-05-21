Serhat Akın'dan taraftarları kızdıran sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, yaptığı açıklamalarla sarı lacivertli taraftarları kızdırdı. Sezon başında takıma katılan Slimani hakkında açıklamalarda bulunan Akın, Fenerbahçe'nin gelecek sezon öncesinde Audi Cup'a ağır bir dille eleştirdi. İşte Serhat Akın'ın o sözleri...

21 Mayıs 2019 Salı 13:09 Güncelleme: 21.05.2019 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





