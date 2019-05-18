Sana anlatayım – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Sana anlatayım

Sana anlatayım
de Souza; Brezilya'da Ronaldo, Ronaldinho ve İniesta gibi isimlerle kıyaslanmasına yönelik bir taraftarın sosyal medya üzerinden yaptığı 'Alex hiç yüksek seviyede oynamadı, doğru değil' yorumuna yanıt verdi. Efsane yıldız, "Sana anlatayım: Şampiyonlar Ligi 2007-08 sezonunda en iyiler arasındaydım. İki kez G. Amerika'nın en iyi 11'inde yer aldım. Ayrıca Libertadores Kupası'nda başardıklarıma bakabilirsin. 2003'te Brezilya'da en iyi oyuncu seçildim" dedi.
  1. 18.5.2019
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