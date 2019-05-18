Bütçeye nefes
Sarı-lacivertli takımda 12 oyuncunun kontratı sona erecek. Bu isimlerin maaş toplamı 30 milyon euro’yu buluyor. Bu para yeni transferler için kullanılacak
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Söz konusu oyuncuların toplam maaşı kamuoyuna yansıyan rakamlar baz alındığında 29 milyon 470 bin euro... Fenerbahçe eğer bu oyuncuların tümü ile yollarını ayırırsa futbol takımının bütçesinde vergiler de dahil edildiğinde 30-35 milyon euro'luk tasarruf sağlayacak. Bu para gelecek sezon için yapılması planlanan transferlerde yönetim için ciddi bir kaynak oluşturacak... Valbuena, Soldado ve Skrtel'e yeni teklif sunulması da gündemde. Ancak 3 yıldız takımda kalsalar bile yıllık garanti ücretlerinin yarıya düşürülmesi bekleniyor.
OYUNCU NE KAZANIYOR?
Valbuena 6 milyon euro
Slimani 5 milyon euro
Ayew 4.5 milyon euro
Skrtel 4 milyon euro
Soldado 3.5 milyon euro
Neustadter 2 milyon euro
İsmail 1.5 milyon euro
Benzia 1.2 milyon euro
Şener 1.2 milyon euro
Volkan 500 bin euro
Erten 70 bin euro
Tolga bedava
TOPLAM: 29 milyon 470 bin euro NOT: Rakamlar yaklaşık olup bonus, imza parası ve maç başılar dahildir
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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