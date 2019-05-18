Bütçeye nefes
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Bütçeye nefes

Bütçeye nefes

Sarı-lacivertli takımda 12 oyuncunun kontratı sona erecek. Bu isimlerin maaş toplamı 30 milyon euro’yu buluyor. Bu para yeni transferler için kullanılacak

Fener Ol kampanyası ile UEFA ile yaptığı anlaşmasında verdiği sözleri tutmaya çalışan , bütçesindeki önemli bir yükten de sözleşmesi biten oyuncularla kurtulacak... Sarı-lacivertli takımda bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte 12 oyuncunun kontratı sona erecek. Bu isimler , Roberto , İslam Slimani (kiralık), Ayew (kiralık), , Roman Neustadter, Yassine Benzia (kiralık), , Şener Özbayraklı, , ve .

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Söz konusu oyuncuların toplam maaşı kamuoyuna yansıyan rakamlar baz alındığında 29 milyon 470 bin euro... Fenerbahçe eğer bu oyuncuların tümü ile yollarını ayırırsa futbol takımının bütçesinde vergiler de dahil edildiğinde 30-35 milyon euro'luk tasarruf sağlayacak. Bu para gelecek sezon için yapılması planlanan transferlerde yönetim için ciddi bir kaynak oluşturacak... Valbuena, Soldado ve Skrtel'e yeni teklif sunulması da gündemde. Ancak 3 yıldız takımda kalsalar bile yıllık garanti ücretlerinin yarıya düşürülmesi bekleniyor.


OYUNCU NE KAZANIYOR?
Valbuena 6 milyon euro
Slimani 5 milyon euro
Ayew 4.5 milyon euro
Skrtel 4 milyon euro
Soldado 3.5 milyon euro
Neustadter 2 milyon euro
İsmail 1.5 milyon euro
Benzia 1.2 milyon euro
Şener 1.2 milyon euro
Volkan 500 bin euro
Erten 70 bin euro
Tolga bedava
TOPLAM: 29 milyon 470 bin euro NOT: Rakamlar yaklaşık olup bonus, imza parası ve maç başılar dahildir
  1. 18.5.2019
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