Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında bugün Barcelona Lassa’yı konuk edecek.
KADROYU DEĞİŞTİRİYOR
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta dokuz galibiyet elde etti. Kanarya ayrıca, son altı Avrupa Ligi karşılaşmasında da rakibini mağlup etmeyi başardı. Öte yandan Zeljko Obradovic, bu sezon Avrupa'da 11 farklı oyuncuya ilk beşte süre verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan hiçbir oyuncu olmadı. Fenerbahçe Beko'da ayrıca Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'nin sakatlıkları bulunuyor.
DEPLASMANDA YENMİŞTİ
Play-off'lara kalmayı sezonun bitimine 8 maç kala garantileyen F.Bahçe, playoff'ta saha avantajını da elde etmişti. Barcelona ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada. İki takım arasında İspanya'da oynanan maçı Fener, 84-65 kazanmıştı.
KALİNİC SÖYLEŞİDE
Fenerbahçe Bekolu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Söyleşide Fenerbahçe Beko Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır da yer aldı. Sırp basketbolcu soruları cevaplarken, eğlenceli anlar yaşandı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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