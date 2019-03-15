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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'nin 'nde rakibi

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona

Beko, ’nin 26. haftasında bugün Lassa’yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Son yıllarda 'nin en başarılı takımlarından sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Obradovic'in öğrencileri, ligin geride kalan bölümünde 25 maçta aldığı 21 galibiyet, 4 yenilgiyle liderlik koltuğunda.

KADROYU DEĞİŞTİRİYOR
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta dokuz galibiyet elde etti. Kanarya ayrıca, son altı Avrupa Ligi karşılaşmasında da rakibini mağlup etmeyi başardı. Öte yandan , bu sezon Avrupa'da 11 farklı oyuncuya ilk beşte süre verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan hiçbir oyuncu olmadı. Beko'da ayrıca Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'nin sakatlıkları bulunuyor.

DEPLASMANDA YENMİŞTİ
Play-off'lara kalmayı sezonun bitimine 8 maç kala garantileyen F.Bahçe, playoff'ta saha avantajını da elde etmişti. ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada. İki takım arasında 'da oynanan maçı Fener, 84-65 kazanmıştı.

KALİNİC SÖYLEŞİDE
Fenerbahçe Bekolu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Söyleşide Fenerbahçe Beko Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır da yer aldı. Sırp basketbolcu soruları cevaplarken, eğlenceli anlar yaşandı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
  1. 15.3.2019
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