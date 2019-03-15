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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'nin eski oyuncusu ’a yeni hoca

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Salih Uçan’a yeni hoca

Miha Zajc’ın transferine karşılık ’ye verilen ’ın yeni hocası Aurelio Andreazzoli oldu.

İtalyan ekibi, görevinden ayrılan Giuseppe Ichini'nin yerine 65 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Andreazzoli'nin getirildiğini duyurdu. , Serie A'da 22 puanla düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyor.
  1. 15.3.2019
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