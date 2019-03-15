Fenerbahçe için tek yol zafer

Fenerbahçe, Bülent Yıldırım ile bu sezon ligde deplasmanda iki karşılaşmaya çıktı. Akhisar'a 3-0 yenilirken, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor kafilesini, İstanbul 'a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti. Tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptığı esnada yıldırım isabet ettiği bildirildi. 16.30'da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı.Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart cezası, Mathieu Valbuena da sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Nabil Dirar'ın da oynaması beklenmiyor. Konuk Demir Grup Sivasspor'da da Muhammet Demir sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Brezilyalı David Braz ise sarı kart cezalısı.PFDK, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti. Kuruldan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 25 ben TL para cezası ile cezalandırılmasında bir isabetsizlik bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.Kanarya, bugünkü Sivas maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleşen idman taktik çalışmayla sonlandırıldı. Sivas maçının son provasını yapan sarı-lacivertliler, idman sonrası Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.