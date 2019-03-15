Fenerbahçe için tek yol zafer
Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-lacivertli ekibin galibiyetten başka sonuca tahammülü yok. Yanal, 3 puanı alıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
OYUN SKORA DA YANSIYACAK
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın önemini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirterek, "Geçen hafta Başakşehir karşısında iyi oynadık ama skora yansıtamadık. Sivasspor önünde taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alıp, çıkışa geçmek istiyoruz" dedi. Takım dün yapılan idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
1 YIL SONRA YILDIRIM
Merkez Hakem Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçına Bülent Yıldırım'ı atadı. Yıldırım bir yıl aradan sonra Kadıköy'de maça çıkacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.
DERBİDE 3 PENALTIYI'ES' GEÇTİ
Bülent Yıldırım, Ülker Stadı'nda en son geçen sezon 17 Mart 2018'de 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. Sarı-lacivertliler, o maçta 3 penaltılarını vermediği gerekçesiyle Yıldırım'a büyük tepki göstermişti.
Fenerbahçe, Bülent Yıldırım ile bu sezon ligde deplasmanda iki karşılaşmaya çıktı. Akhisar'a 3-0 yenilirken, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.
SİVAS'I TAŞIYACAK UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ.
Demir Grup Sivasspor kafilesini, İstanbul'a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti. Tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptığı esnada yıldırım isabet ettiği bildirildi. 16.30'da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı.
KANARYA'DA 3 SİVAS'TA 2 EKSİK
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart cezası, Mathieu Valbuena da sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Nabil Dirar'ın da oynaması beklenmiyor. Konuk Demir Grup Sivasspor'da da Muhammet Demir sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Brezilyalı David Braz ise sarı kart cezalısı.
PFDK'DAN İTİRAZA RET
PFDK, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti. Kuruldan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 25 ben TL para cezası ile cezalandırılmasında bir isabetsizlik bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
ÖNCE İDMAN SONRA KAMP
Kanarya, bugünkü Sivas maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleşen idman taktik çalışmayla sonlandırıldı. Sivas maçının son provasını yapan sarı-lacivertliler, idman sonrası Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
- 15.3.2019
-
Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
-
Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
-
İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Fenerbahçe için tek yol zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.